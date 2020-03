Die Textilkette Hennes & Mauritz (ISIN: SE0000106270) gab am Montag in Stockholm bekannt, den Dividendenvorschlag für das letzte Geschäftsjahr zu streichen und der Hauptversammlung stattdessen vorzuschlagen, keine Dividende auszuschütten. Seit dem ursprünglichen Dividendenvorschlag habe sich die Marktsituation aufgrund der Verbreitung von COVID-19 dramatisch verändert, wie H&M weiter berichtete. Wir kürzlich mitgeteilt, seien in vielen der größten Märkte von H&M die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...