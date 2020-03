Von Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)--General Electric reagiert auf die Krise in der Luftfahrtbranche infolge des sich immer schneller ausbreitenden Coronavirus mit Stellenstreichungen. Der US-Konzern kündigte an, ein Zehntel der Stellen bei GE Aviation zu streichen. Grund dafür sei die nachlassende Nachfrage, da Fluggesellschaften weite Teile ihrer Flotte derzeit nicht betreiben könnten. Bis zu der Hälfte der gesamten Belegschaft der Instandhaltung und Reparatur könnten für drei Monate komplett ohne Arbeit sein, warnte das Unternehmen.

Angesichts der brisanten Lage habe GE bei der Tochter, die unter anderem Turbinen produziert, einen Einstellungsstopp verhängt. Zudem seien nicht zwingend notwendige Ausgaben gekürzt bzw. ausgesetzt worden. Alleine dadurch würden zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar dieses Jahr eingespart. Hinsichtlich der finanziellen Lage sei das Unternehmen solide aufgestellt, sagte David Joyce, CEO von GE Aviation.

March 23, 2020

