NI bietet seine Online-Lehrgänge jetzt kostenlos an, damit sich Interessenten in der durch das Corona-Virus erzwungenen Pause weiterbilden und Qualifikationen erwerben können. National Instruments (NI) will die weltweite Ingenieurgemeinschaft während der durch den Koronavirus COVID-19 erzwungenen Unterbrechung unterstützen, indem das Unternehmen bis zum 30. April einen kostenlosen Zugriff auf alle NI-Online-Lehrgänge gewährt. Zusätzliche virtuelle, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...