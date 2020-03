Hamburg (ots) - Sendung: Dienstag, 24. März, ab 22.45 Uhr, Das ErsteBettina Tietjen und Jörg Pilawa sprechen per Schalte von zu Hause aus mit Moderator und Arzt Eckart von Hirschhausen, Tennisspielerin und Fernsehmoderatorin Andrea Petcovic sowie Gerhard Bosselmann, Bäcker aus Hannover: Diese "NDR Talk Show - Die Videokonferenz" zeigt das Erste am Dienstag, 24. März, um 22.45 Uhr. Premiere hatte das neue Format "NDR Talk Show - die Videoschalte" am vergangenen Freitag, 20. März, im Netz - mit allen vier Moderatoren der Sendung, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Bettina Tietjen und Jörg Pilawa.Direkt im Anschluss um 23.30 Uhr serviert das Erste am 24. März ein Kultur-Sternemenü direkt nach Hause: mit dem "LIEFERService" von Schauspieler, Musiker und Regisseur Jan Josef Liefers. Als Gastgeber präsentiert er den Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls von zu Hause aus Unplugged-Versionen und Clips, die ihm Künstlerinnen und Künstler per Video geschickt haben. Und führt Interviews über das Internet. Mit dabei sind Bülent Ceylan, Max Giesinger, Anna Loos, Axel Prahl, Simon Pierro, The BossHoss, Christine Westermann, Johannes Oerding, Frank Schätzing und viele mehr. Das kunstvoll arrangierte "Gericht" zeigt das Erste am Dienstag, 24. März, um 23.30 Uhr.Mehr Informationen zur "NDR Talk Show" am Dienstag im Ersten gibt's unter www.daserste.de/talk-am-dienstag (http://www.daserste.de/talk-am-dienstag)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/4554761