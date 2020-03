München (ots) - Der Münchner Spezialisten für Online Terminplanung und Ressourcenmanagement TIMIFY stellt mit sofortiger Wirkung die Vollversion seines digitalen Terminplanungssystems allen systemrelevanten Unternehmen und Organisationen kostenfrei für die aktuelle Krise zur Verfügung.Damit will das Münchner Unternehmen seinen solidarischen Beitrag zur aktuellen Krisensituation leisten. Besonders wichtig ist es aktuell Besucherströme zu lenken und eine soziale Distanz sicher zu stellen, hier hilft eine zuverlässige digitale Terminplanung, das Kernprodukt von TIMIFY.Aktuell betroffen sind ganz besonders medizinische Zentren, Labors oder öffentliche und private Organisationen aus dem Gesundheitswesen. TIMIFY stellt all diesen Anspruchsgruppen und vielen weiteren jetzt seine zuverlässige Terminplanungssoftware zu Verfügung. Diese lässt sich einfach und unkompliziert integrieren, installieren und online live schalten. Mit der Online-Lösung können Termine so geplant werden, dass immer ein ausreichender und damit sicherer Abstand zwischen den einzelnen Besuchern gewährleistet ist. Das System unterstützt bei der Verwaltung der dafür notwendigen Ressourcen und erleichtert allen Beteiligten die Planung und Lenkung erheblich.Andreas Knürr, CEO und Gründer von TIMIFY: "Mit diesem Schritt wollen wir als Unternehmen unseren ganz persönlichen Beitrag zur aktuellen Entwicklung leisten. Ersten Organisationen, wie beispielsweise der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin der LMU in München, konnten wir schon helfen. Unser Team steht bereit hier seine Verantwortung zu übernehmen."Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir Sie beraten können, wie Sie Ihren Terminplan und Ihre wertvollen Ressourcen so effizient wie möglich einrichten und verwalten können. Unser Team hilft Ihnen unter florian.dietrich@timify.com oder telefonisch unter 089 411 4715-31 gerne und bietet Ihnen kostenlose Unterstützung an.Weitere Informationen zum Produkt sind unter www.timify.com (http://www.timify.com) verfügbar.Pressekontakt:Verena Adamiverena.adami@timify.comTelefon: +49(0)172 8346666Original-Content von: TIMIFY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126390/4554779