23. März 2020. Interaktiv, aktuell und unterhaltsam: Ohne Publikum, aber mit Kameras versammelt Comedian und Entertainer Luke Mockridge ab heute zwischen 18:00 und 19:00 Uhr live die Zuschauer an seinem Lagerfeuer. Der weltweite Ausnahmezustand macht vor keinem Halt und wird zum Thema seiner neuen Show. Im Talk mit Gästen per Schalte kommentiert Luke das Geschehen und zeigt, wie die Situation jeden einzelnen betrifft: Promis, ebenso wie Eltern, Verkäuferinnen oder Ärzte. In Folge 1 sind seine eigene Mutter, Musiker Max Giesinger sowie die vierfache Mutter Sabrina Beyer im Gespräch mit Luke.Die Familie muss zusammenhalten. Auch wenn das räumliche Zusammenrücken derzeit aus guten Gründen nicht erlaubt ist. Wie organisiert das Familie Mockridge? Die moderne Technik macht alles möglich - und bringt Lukes Mutter Margie heute Abend per FaceTime direkt in seine neue SAT.1-Show "Luke, allein zuhaus".69.000 Musikfans verfolgen am Sonntagabend Max Giesingers Auftritt auf dem ersten Wirbleibenzuhause-Festival auf Instagram. Für den Musiker, der sonst Konzerthallen füllt, eine völlig neue Erfahrung. Mit Luke Mockridge plaudert er per FaceTime über seinen persönlichen Umgang mit der aktuellen Ausnahmesituation.Job und Familie unter einen Hut bringen? Schon unter normalen Umständen eine Herausforderung. Wie verändern die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens den Alltag einer Großfamilie? Wie bekommt man Beruf, Schulverpflichtungen und Haushalt unter einen Hut - in den eigenen vier Wänden? Luke horcht bei Familie Beyer nach, wo er im Rahmen seiner "Great Night Show" am eigenen Leib erfuhr, welche Challenges sich Eltern schon im normalen Alltag stellen müssen.Die ursprünglich geplante Ausstrahlung der neuen Crime-Dokus "Richter und Sindera" und "Grünberg und Kuhnt" in SAT.1 verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt nach Ablauf der aktuellen Sonderprogrammierung.Produziert wird "Luke, allein zuhaus" von BRAINPOOL TV in Zusammenarbeit mit Lucky Pics im Auftrag von SAT.1."Luke, allein zuhaus" - ab Montag, 23. März 2020, montags bis freitags live um 18:00 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: LUKEzuhaus