Was bewegt die Menschen in Deutschland im "Corona-Ausnahmezustand"? Wo sind sie sich unsicher? ProSieben stellt die Fragen seiner Zuschauerinnen und Zuschauer in den Mittelpunkt seines interaktiven Live-Talks. Ein Expertenteam, darunter der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Arzt und Biochemiker Prof. Dr. Alexander Kekulé, liefert Antworten - bei "ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona" am Mittwoch um 20:15 Uhr. Moderiert wird der zweistündige Live-Talk von Stefan Gödde.ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Unser interaktiver Live-Talk 'ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona' stellt die Fragen der Menschen zu Covid19 in den Mittelpunkt und sorgt für Aufklärung. 'ProSieben LIVE' ordnet ein, klärt auf und gibt Antworten. Und zwar zur besten Sendezeit."Produziert wird der Live-Talk von RedSeven Entertainment.Hashtag zum Live-Talk: ProSiebenLIVE"ProSieben LIVE. Deutschland fragt zu Corona", am Mittwoch, 25. März, um 20:15 Uhr live auf ProSieben