Die Aktien von Osram haben am Montag an ihr hohes Gewinnplus vom vergangenen Freitag angeschlossen. Am Nachmittag waren sie mit einem Plus von 7,8 Prozent unter den besten MDAX-Werten. Besser hat sich am heutigen Tag nur die Aktie von HelloFresh mit einem Plus von 8,5 Prozent entwickelt. Mit einem Kurs von derzeit 33,41 Euro ist die Aktie aber immer noch ein gutes Stück entfernt von dem durch AMS gebotenen Übernahmepreis von 41 Euro. Die ehemalige Lichttochter von Siemens wurde 2013 vom Münchner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...