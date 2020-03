LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich angesichts der Corona-Krise im März deutlich eingetrübt. Der entsprechende Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 5,0 Punkte auf minus 11,6 Punkte gefallen, teilte die EU-Kommission am Montag in Luxemburg mit. Der Indikator liegt damit unter dem langfristigen Durchschnittswert von minus 11,0 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf minus 13,0 Punkte gerechnet.



Die Daten sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Die EU-Kommission schreibt, dass die Datenerhebung in der großen Mehrheit der Länder angesichts der Corona-Krise früher als üblich eingestellt wurde. Nach den strengen Einschränkungen in vielen Ländern wurden lediglich 15 Prozent der Befragungen durchgeführt./jsl/bgf/he