Es war ein langer Weg, doch mittlerweile steht fest, Innogy wird in Kürze komplett in den Eon-Konzern integriert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sorgten strukturelle Effekte aus der Übernahme für deutlich gesunkene Gewinne.Innogy SE hat ihre Ergebnisziele 2019 erreicht. Allerdings korrigierte der Vorstand die ursprüngliche Prognose im November deutlich nach unten. Das bereinigte EBIT lag bei 1,615 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag veröffentlichte. Dies liege 23 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das bereinigte Nettoergebnis ging im Jahresvergleich sogar um fast 40 Prozent auf 427 Millionen ...

