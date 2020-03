BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung soll Pauschalreisenden nach Ansicht der Verbraucherzentrale in der Coronavirus-Krise besser helfen. Das forderte der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), Klaus Müller, am Montag. "Die Bundesregierung muss Pauschalreisende in der Corona-Krise schnell und fair absichern. Die verpflichtende Annahme von Reisegutscheinen, wie es die Reisebranche derzeit fordert, ist aber keine gute Lösung", sagte Müller. Ginge ein Reiseanbieter pleite, würde erneut der Steuerzahler einspringen müssen.



Müller sprach sich stattdessen für einen Absicherungsfonds aus. Damit solle sichergestellt werden, dass Verbraucher Vorauszahlungen zurückerstattet bekommen. Zudem würden Reiseunternehmen so liquide bleiben. "Die Bundesregierung sollte diesen Fonds zügig über ihren Nachtragshaushalt aufsetzen", forderte Müller./sb/DP/jha