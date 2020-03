Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Hilfspaket gegen die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie ist in der Wirtschaft auf ein weithin positives Echo gestoßen. Zu zahlreichen Details wurden aber Nachbesserungen gefordert. "Es ist gut, dass die Bundesregierung jetzt keine Zeit verliert", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Joachim Lang. "Das Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Wirtschaft ist zu Recht groß angelegt, um den Unternehmen schnell, unbürokratisch und passgenau zu helfen.

"Das Wasser steht vielen Unternehmen bis zum Hals." Es komme auf jeden Tag an. "Die Wirtschaft braucht jetzt Liquidität." Auch die Kreditprogramme über die KfW müssten unverzüglich ab kommender Woche laufen. Lobenswert sei, dass die Regierung keine finanziellen Grenzen aufzeige und die Kreditbedingungen verbessert habe. Die Staatsgarantie helfe den Unternehmen, an frisches Geld zu kommen. "Die Beteiligungsmöglichkeiten für den Staat sind in dieser Situation vertretbar, wenn Unternehmen nur so vor der Insolvenz gerettet werden können", betonte Lang.

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, nannte das Paket "wichtig". Es spiegele "das in den vergangenen zehn Tagen gewachsene Bewusstsein über das wirtschaftliche Ausmaß der Coronakrise wider". Dies gelte für das Sofortprogramm für Soloselbstständige und Kleinstunternehmen, das umfassende Kreditpaket und die Anpassungen im Insolvenzrecht. "Für viele Betriebe läuft die Liquiditätsuhr schneller runter als politische Entscheidungen und der Aufbau von Strukturen für die Hilfen hinterher kommen", warnte er aber.

DIHK warnt vor Pleitewelle

Einfache Lösungen oder vorschnelle Schuldzuweisungen seien dabei völlig fehl am Platz, betonte Schweitzer. Alle Beteiligten müssten sich aber darauf fokussieren, dass die Hilfsgelder noch im März fließen und zugleich auch die Steuerstundungen wirken. Zudem forderte Schweitzer "eine temporäre 100-Prozent-Haftung des Staates" bei den Corona-Hilfskrediten. Andernfalls würde zentralen Bereichen der deutschen Wirtschaft vom normalen kleinen und mittleren Betrieb bis hin zum großen Familienunternehmen "eine Pleitewelle drohen", warnte der DIHK-Präsident.

Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, nannte die Maßnahmen "notwendig, sachgerecht und angemessen". Das in der Geschichte der Bundesrepublik beispiellose Hilfspaket zeige die Handlungsfähigkeit und Entschlossenheit der Regierung, in dieser Extremsituation alles zu tun, um bislang gesunde und stabile Betriebs- und Marktstrukturen über die Krise hinweg zu retten. Die massive Ausweitung der Nettoneuverschuldung sei "eine alternativlose Vorauszahlung auf ein dann wieder gesundetes Land".

Erwartet hätte das Handwerk "gleichwohl weitere steuerliche Entlastungsschritte", wie die Rückzahlung der Umsatzsteuersondervorauszahlung sowie die Möglichkeit, auf Antrag die Umsatzsteuervoranmeldungen nur noch vierteljährlich erstellen zu müssen. "Drängenden Handlungsbedarf" sehe man zudem für die wirtschaftliche Stabilisierung beruflicher Bildungseinrichtungen. Auch die Frage der Anwendbarkeit von Kurzarbeitergeld für Auszubildende müsse rasch geklärt werden.

Mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds treffe die Regierung grundsätzlich die richtigen Entscheidungen, um die Wirtschaft in der Krise zu unterstützen und ihre Liquidität zu erhalten, erklärte auch der Verband der Chemischen Industrie (VCI). "Entscheidend ist jetzt, dass die Maßnahmen unbürokratisch umgesetzt werden, damit die Hilfen so schnell wie möglich bei den Unternehmen ankommen", sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Die Möglichkeit einer Kapitalbeteiligung sei "in einer Notsituation für große Unternehmen eine hilfreiche Maßnahme".

Teilverstaatlichung nicht aufzwingen

Allerdings müssten die Unternehmen dies auch wollen, betonte Große Entrup. "Eine Teilverstaatlichung darf den Unternehmen nicht aufgezwungen werden, und es muss klare Regeln für einen Ausstieg aus der Bundesbeteiligung geben." Aus Sicht des VCI müssten zudem noch einfachere und effektivere Liquiditätsmaßnahmen folgen, wie etwa die Verschiebung der Fälligkeit von Lohnsteuerzahlungen der Unternehmen für ihre Mitarbeiter. Ausdrücklich werde der pragmatische Ansatz unterstützt, zukünftig auch virtuelle Hauptversammlungen zuzulassen.

Auch das Deutsche Aktieninstitut (DAI) begrüßte den Gesetzentwurf zur Hauptversammlung ohne persönliche Teilnahme der Aktionäre. "Das schnelle Handeln des Gesetzgebers in Sachen Hauptversammlung ohne Präsenzpflicht verdient große Anerkennung", sagte DAI-Chefin Christine Bortenlänger. Allerdings müsse mangels der notwendigen Infrastruktur müsse auf eine Fragemöglichkeit während der Online-Hauptversammlung verzichtet werden. Aktionäre sollten die Möglichkeit haben, ihre Fragen vor der Hauptversammlung einzureichen. Es solle "dem Ermessen des Vorstands überlassen sein, welche Form der Fragemöglichkeit er anbietet".

Der Deutsche Mieterbund (DMB) begrüßte den Kabinettsbeschluss, für mehr als zwei Jahre die Kündigung von Mieterinnen und Mietern auszuschließen, die wegen der Coronavirus-Pandemie ihre Miete nicht zahlen können. "Das Gesetz ist wichtig und richtig, muss aber nachgebessert werden", sagte DMB-Präsident Lukas Siebenkotten. Mieter dürften keinesfalls mit Verzugszinsen belastet werden, wenn sie ihre Mietschulden in der Zeit nach der Corona-Krise beglichen. Deshalb fordere man gemeinsam mit dem Gesamtverband der deutschen Wohnungswirtschaft (GdW) die Einrichtung eines "Sicher-Wohnen-Fonds", der die Miete als Zuschuss oder zinsloses Darlehen übernimmt.

GdW-Präsident Axel Gedaschko warnte seinerseits, ein einseitiges Mietenmoratorium hätte "fatale Folgen für Vermieter, Mieter und die gesamte deutsche Wirtschaft". Man brauche dringend einen solchen Solidarfonds. Der aktuell diskutierte Gesetzentwurf über ein Mietenmoratorium hätte fatale Folgen, und Einkünfte der Vermieter würden einfach wegbrechen, während die Ausgaben wie gewohnt weiterliefen. "Das bringt eine ganze Kettenreaktion in Gang, in deren Folge die Wohnungswirtschaft und verbundene Branchen weithin zum Erliegen kommen werden", warnte er.

