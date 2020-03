GENF (dpa-AFX) - Die Coronavirus-Pandemie beschleunigt sich weiter und hat nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 300 000 registrierte Fälle weltweit erreicht. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus nannte die Entwicklung am Montag "herzzerreißend". Es habe 67 Tage gedauert, bis die ersten 100 000 Fälle bestätigt waren, 11 Tage für die zweiten 100 000 und nur vier Tage für die dritten 100 000.



Die Zahl der Infektionen unter Ärztinnen und Ärzten und Pflegepersonal sei alarmierend, sagte Tedros. Wenn diejenigen, die Kranke pflegen können, krank werden, würden viel mehr Menschen sterben, sagte Tedros. Er rief die G20-Länder auf, zusammenzuarbeiten, um die Produktion etwa von Schutzkleidung hochzufahren. Das Material müsse gerecht verteilt werden und da ankommen, wo es am nötigsten gebracht werde. Zu den G20 gehören die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die zusammen mehr als 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen./oe/DP/stw