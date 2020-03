Zoom Redirector ist eine Browser-Erweiterung, die Meeting-Links auf Zooms browser-basierten Webclient umleitet. Für alle, die Zoom aufgrund der Bild- und Tonqualität schätzen, die App aber nicht downloaden wollen, gibt es jetzt eine Browser-Extension. Gründe dafür, Zoom zu nutzen, gibt es viele. Gründe dagegen, die Desktop-App zu installieren anscheinend auch. Genervt davon, dass Zoom den "Join from your Browser"-Link vor den Nutzern versteckt, hat Arkadiy Tetelman, der Entwickler hinter Zoom Redirector, das nur 20-zeilige Mini-Programm extra für diesen Zweck geschrieben: Die Extension ermöglicht es euch, euren Zoom-Meetings in nur einem ...

