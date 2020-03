MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Mexiko hat bislang kaum Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergriffen - nun haben offiziell vier Wochen des "gesunden Abstands" begonnen. 130 Millionen Menschen sind nach Angaben der Regierung aufgerufen, sich weitestgehend freiwillig aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Auch trat die bereits vor einiger Zeit beschlossene Schließung aller Schulen am Montag in Kraft. Weitere verbindliche Maßnahmen gibt es landesweit allerdings kaum.



In der Hauptstadt Mexiko-Stadt mussten ab Montag auch Kinos, Museen und Bars geschlossen bleiben. Restaurants, Geschäfte und Märkte dürfen aber aufmachen. Versammlungen von mehr als 50 Menschen seien verboten, verkündete die Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Sonntagabend (Ortszeit). Landesweit sind nur Ansammlungen von mehr als 5000 Menschen nicht erlaubt.



Das Coronavirus hatte Lateinamerika erst Ende Februar erreicht. In Mexiko wurden inzwischen 316 Infektionen und zwei Todesfälle bestätigt.



Präsident Andrés Manuel López Obrador wird dafür kritisiert, das Problem nicht ernst genug zu nehmen. Bis vor kurzem trat er noch inmitten von großen Menschenmengen auf. Am Sonntag sagte er in einem auf Facebook veröffentlichten Video, wer es sich leisten könne, solle weiter seine Familie in Restaurants ausführen./aso/DP/jha