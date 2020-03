Der GBP/USD erholte sich von seinem tiefsten Stand seit 1985 - Die Fed kündigte ein unbegrenztes QE an - Letzte Woche senkte die Bank of England (BoE) den Leitzins und erhöhte ihr Kaufprogramm um 200 Milliarden Dollar - GBP/USD Tageschart Der GBP/USD bleibt unter Verkaufsdruck in der Nähe des tiefsten Standes seit 1985 und das, obwohl die Federal ...

