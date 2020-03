BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag will in dieser Woche durch eine Änderung der Geschäftsordnung die vorgeschriebene Mindestzahl von Abgeordneten für seine Beschlussfähigkeit senken. Das Parlament soll damit auch in Zeiten der Corona-Krise handlungsfähig bleiben, wenn möglicherweise viele Abgeordnete nicht zu Sitzungen kommen können, weil sie beispielsweise unter Quarantäne stehen.



Bislang müssen für die Beschlussfähigkeit mindestens 355 Abgeordnete anwesend sein - 50 Prozent der insgesamt 709 Parlamentarier. Künftig soll die Beschlussfähigkeit bereits bei einer Anwesenheit von 25 Prozent der Abgeordneten gegeben sein, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Fraktionskreisen erfuhr.



Nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" soll die Regelung längstens bis zum 30. September in Kraft bleiben. Sie könne aber schon vorher aufgehoben werden./sk/DP/jha