BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Corona-Krise wird die Geschäftsordnung des Bundestags geändert. Danach soll der Bundestag vorübergehend beschlussfähig sein, wenn lediglich mehr als ein Viertel seiner Mitglieder anwesend ist. Das bestätigte der rechtspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, Dow Jones Newswires auf Anfrage. Zuerst hatte das Magazin Der Spiegel darüber berichtet. Die Bundestagsfraktionen haben sich auf die Änderung verständigt, so Luczak.

Aktuell müssen mehr als die Hälfte der Bundestagsabgeordneten im Sitzungssaal oder in Ausschüssen anwesend sein, um Gesetze auf den Weg zu bringen. Die Änderung der Geschäftsordnung ist nötig, damit das Parlament auch dann Gesetze auf den Weg kommen kann, wenn wegen der Corona-Pandemie ein Großteil der Abgeordnete krank oder in Quarantäne sind und daher nicht in den Bundestag kommen können. Nach aktueller Geschäftsordnung kann das Parlament ohne die notwendige Mehrheit an Abgeordneten keine Beschlüsse fassen. Mehrere Bundestagsabgeordnete sind an dem neuartigen Coronavirus erkrankt und einige befinden sich in häuslicher Quarantäne, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Die Regelung höchstens bis zum 30. September gelten und kann bereits zu einem früheren Zeitpunkt außer Kraft gesetzt werden.

