Die Firma Alfen wurde 1937 in Hilversum in den Niederlanden gegründet. Lange Zeit lag der Fokus auf dem Heimatmarkt. Bis 2014. In diesem Jahr stieg die in den Niederlanden beheimatete Investmentfirma Infestos bei Alfen ein. Seitdem treibt die Firma die Expansion voran. Das Kerngeschäft ist überaus spannend. Alfen bedient dabei gleich mehrere Wachstumsmärkte: Das Team um Vorstand Marco Roeleveld schließt Wind- und Solarparks ans öffentliche Stromnetz an, baut Energiespeichersysteme und produziert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...