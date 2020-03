Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.39 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.485,54 -2,47% -33,63% Stoxx50 2.398,73 -4,05% -29,51% DAX 8.741,15 -2,10% -34,02% FTSE 4.993,89 -3,79% -31,18% CAC 3.914,31 -3,32% -34,52% DJIA 18.671,29 -2,62% -34,57% S&P-500 2.246,36 -2,54% -30,47% Nasdaq-Comp. 6.841,31 -0,56% -23,75% Nasdaq-100 6.989,76 -0,06% -19,96% Nikkei-225 16.887,78 +2,02% -28,61% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,28% +65

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 22,52 22,63 -0,5% -0,11 -62,5% Brent/ICE 26,51 26,98 -1,7% -0,47 -59,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.557,79 1.488,80 +4,6% +68,99 +2,7% Silber (Spot) 13,13 12,36 +6,2% +0,77 -26,5% Platin (Spot) 636,25 609,15 +4,4% +27,10 -34,1% Kupfer-Future 2,11 2,18 -3,2% -0,07 -24,9%

Dollarschwäche und die Aussicht auf Geldentwertung treiben den Goldpreis massiv nach oben.

FINANZMARKT USA

Auch das Öffnen der Geldschleusen durch die Fed verhilft der Wall Street nicht zu Aufschlägen. Allerdings hatte es zwischenzeitlich sehr viel düsterer ausgesehen, und die technologielastigen Nasdaq-Indizes haben sogar ins Plus gedreht. Die Ankündigung der Fed, praktisch unbegrenzte Anleihekäufe zu tätigen, stützt die Indizes zumindest ein wenig - die Rezessionssorgen wegen der Coronavirus-Pandemie sind aber stärker. Die Fed liefert das Signal, welches die Politik bislang schuldig geblieben ist. Denn um das geplante gigantische Hilfsprogramm in den USA ist ein heftiges Tauziehen im Senat entbrannt. Wie nötig die USA die wirtschaftlichen Hilfen gebrauchen können, verdeutlichen die aktuellen Fallzahlen zur Coronavirus-Pandemie. Boeing ziehen um 4,5 Prozent an. Der Flugzeugbauer hat wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend die Dividende gestrichen. Darüber war an den Vortagen bereits spekuliert worden, an denen die Boeing-Aktie bereits massiv unter Druck gestanden hatte. Einen Kurssprung um gut 11 Prozent machen Pacific Gas & Electric (PG&E). Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat seinen Widerstand gegen den Versuch von PG&E aufgegeben, den Gläubigerschutz wieder zu verlassen. Hasbro sind gesucht, nachdem CEO Brian Goldner die gute finanzielle Gesundheit des Unternehmens betont und die Zahlung der Dividende in Aussicht gestellt hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Geschäftsbericht 2019

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Cropenergies AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten war weltweit auf über 350.000 gestiegen, die Zahl der an dem Virus verstorbenen Menschen lag bei über 15.000. Die italienische Regierung hatte das Herunterfahren des öffentlichen Lebens weiter verschärft. Die Rezessionssorgen drückten die Kurse einmal mehr. Die Ankündigung praktisch unbegrenzter Anleihekäufe durch die Fed untermauerte eher diese Sorgen noch. Die Welle der Sparmaßnahmen bei Unternehmen riss derweil nicht ab. So meldete Shell (RDS) die Einstellung der Aktienrückkäufe. Ähnliches war bereits von Total zu hören gewesen und überraschte nicht. RDS gewannen 6,1 Prozent, Total 6 Prozent. MTU stürzten um 15,2 Prozent ab und stellten damit den Tagesverlierer im DAX. Der Triebwerkshersteller will die Produktionsstandorte in München und Rzeszow für drei Wochen schließen. Eine Verschiebung der für diesen Sommer geplanten Olympischen Spiele in Tokio wird immer wahrscheinlicher: Adidas gaben 5,7 Prozent nach und Puma 5,4 Prozent. Keine ganz schlechte Nachricht sahen Händler hinter dem Einbruch der Verkaufszahlen für Smartphones. Infineon verloren 0,1 Prozent, STMicro gewannen 1 Prozent, während Dialog um 1,4 Prozent nachgeben. Mit Airbus ging es um 13,3 Prozent nach unten. Das Unternehmen zahlt zunächst keine Dividende. H&M will Tausende von Mitarbeitern vorübergehend kündigen und die geplante Dividende für 2019 streichen - die Aktie büßte 3,9 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:39 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0772 +1,06% 1,0725 1,0697 -4,0% EUR/JPY 119,79 +1,19% 117,99 119,11 -1,7% EUR/CHF 1,0564 +0,32% 1,0550 1,0541 -2,7% EUR/GBP 0,9346 +1,25% 0,9208 0,9109 +10,4% USD/JPY 111,17 +0,08% 110,26 111,35 +2,2% GBP/USD 1,1523 -0,19% 1,1650 1,1743 -13,1% USD/CNH (Offshore) 7,1141 -0,24% 7,1409 7,1362 +2,1% Bitcoin BTC/USD 6.304,51 +7,51% 5.918,76 6.506,01 -12,6%

Der Dollar gehört zu den Verlierern der Fed-Maßnahme, denn die US-Notenbank dürfte ihre Bilanz gewaltig aufblähen und die Inflation befeuern.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auf der Stimmung lastete, dass sich das Coronavirus weltweit immer weiter ausbreitet und das öffentliche Leben in mehr und mehr Ländern drastisch eingeschränkt wird. Dazu kommt, dass in den USA ein MHilfspaket im Senat nicht die erforderliche Mehrheit bekommen hat. Maßnahmen regionaler Regierungen und Zentralbanken verpuffen darüber. Unterdessen ging die Flucht in den US-Dollar als vermeintlich sicherer Hafen weiter. Im Gegenzug gerieten viele asiatische Währungen unter Druck. Die Tokioter Börse stemmte sich derweil gegen die negative Tendenz. Hier dürfte "Nachholbedarf" eine Rolle gespielt haben, denn der japanische Aktienmarkt war am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen. Dass nach langem Zögern nun auch Ministerpräsident Abe Bereitschaft signalisiert, die für den Sommer in Japan geplanten Olympischen Spiele zu verschieben, belastete nicht. Gestützt wurde der Markt auch von Schwergewicht Softbank, dessen Kurs um 18,6 Prozent nach oben sprang. Das Unternehmen kündigte den Verkauf von Geschäftsbereichen an, um Aktienrückkäufe und den Abbau von Schulden zu finanzieren. An der Börse in Schanghai ging es abwärts, in Hongkong noch deutlicher. In China ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut zurückgegangen, aber dennoch gibt es neue Fälle. Nach anfangs deutlicheren Verlusten war der Handel in Südkorea zeitweise ausgesetzt. Hyundai Motor gaben 5,8 Prozent ab, nachdem der Autohersteller die vorübergehende Schließung eines Werks in Indien bekannt gegeben hatte. Celltrion verteuerten sich hingegen um 15 Prozent. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung eines Coronatests und einer Therapie gegen das Virus. In Australien verpuffte ein neues Stimulipaket. Verkauft wurden vor allem die schwergewichteten Aktien von Banken. An der Börse in Bangkok ging es um 8 Prozent abwärts. Die Bank of Thailand hatte den Leitzins auf Rekordtief gesenkt. Der indische Aktienmarkt brach gleich nach Handelsbeginn um das Tageslimit von 10 Prozent ein, worauf der Handel ausgesetzt wurde. Indien hatte probehalber eine eintägige Ausgangssperre angeordnet, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler-Chef Källenius schließt direkte Staatshilfen aus

Daimler will die Corona-Krise ohne direkte staatliche Finanzspritzen überstehen. "Daimler benötigt derzeit keine Staatshilfe", sagte CEO Ola Källenius dem Handelsblatt. "Wir sind mit einer hohen Liquidität solide ausgestattet".

Eurowings reduziert Flugkapazität auf 10 Prozent

Die Lufthansa-Tochter Eurowings reduziert ihre Kapazitäten ab Mittwoch auf 10 Prozent. Schwerpunktmäßig werden Rückholer-Flüge aus den wichtigsten Urlaubsregionen organisiert, teilte das Unternehmen am Montag mit. An den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn werde eine Grundversorgung an innerdeutschen Verbindungen sowie an Flügen zu ausgewählten europäischen Metropolen sichergestellt, hieß es weiter.

Austrian Airlines verlängert Flugstopp bis 19. April

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines verlängert ihren Flugstopp wegen der Corona-Pandemie um drei Wochen bis Mitte April. Bis zum 19. April sei der reguläre Flugbetrieb eingestellt, teilte die Airline am Montag mit. Flüge zur Rückholung von Urlaubern fänden aber weiterhin statt. Am Montag starteten zwei Maschinen nach Mexiko, Kuba und in die Dominikanische Republik.

Volkswagen Finanzsparte erzielt Rekordgewinn - keine Prognose

Die Finanzsparte von Volkswagen hat vergangenes Jahr von guten Geschäften des Wolfsburger Mutterkonzerns und Kostensenkungen profitiert. Volkswagen Finanzdienstleistungen steigerte den Vertragsbestand und erzielte einen Rekordgewinn. Einen Ausblick auf das laufende Jahr gab der VW-Absatzfinanzierer nicht.

Bilfinger sagt ihre Hauptversammlung ab

Der Industriedienstleister Bilfinger SE sagt wegen der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus seine für den 23. April geplante Hauptversammlung ab. Angestrebt wird, sie bis Ende Juni nachzuholen und damit innerhalb der gültigen Sechsmonatsfrist nach Beginn des neuen Geschäftsjahres, die für Europäische Aktiengesellschaft gilt, wie der Mitteilung zu entnehmen ist.

Lanxess verschiebt seine Hauptversammlung

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 13:43 ET (17:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.