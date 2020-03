NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag im späten US-Devisenhandel einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,0730 US-Dollar gehandelt. In der Spitze war der Euro noch auf über 1,08 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0783 (Freitag: 1,0707) Dollar festgesetzt. In der Nacht zum Montag war der Euro noch zeitweise bis auf 1,0636 Dollar gefallen auf den tiefsten Stand seit drei Jahren.



Die US-Notenbank Fed reagierte erneut auf die schnelle Ausbreitung des Coronavirus in den USA, um die Folgen der Krise für die größte Volkswirtschaft der Welt einzudämmen. Sie erklärt sich jetzt bereit, unbegrenzt Staatsanleihen und andere Anleihen zu kaufen. Darüber hinaus werden mehrere Kreditprogramme aufgelegt, mit denen vor allem die Unternehmen und Haushalte gestützt werden sollen. Die weitere Lockerung der Geldpolitik drückte auf den Dollarkurs. Bereits zuvor hatte die US-Notenbank deutliche Zinssenkungen und ein Anleihekaufprogramm beschlossen.



Derweil dauert der politische Streit in den USA über das Billionen-Konjunkturpaket für die amerikanische Wirtschaft an. Bei einer Abstimmung im US-Senat kam am Montag erneut nicht die nötige Mehrheit in der Kammer zustande. Obwohl beide Seiten seit Freitag über die Details des Pakets verhandelten, gab es immer noch größere Differenzen./bek/he