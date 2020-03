Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gibt zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und schliesst 2,47% niedriger auf 2485,54 Punkten.Paris - Auch ein neues, umfangreiches Notpaket der US-Notenbank Fed gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus hat die Anleger am Montag nicht überzeugt. Mit weitreichenden Massnahmen will die Fed die Wirtschaft wieder in die Spur bringen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte daraufhin zwar kurzzeitig kräftig zu, gab die Gewinne aber wieder ab und schloss 2...

Den vollständigen Artikel lesen ...