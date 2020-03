Der Goldpreis hat am Montag deutlich zugelegt. Die neuen Maßnahmen der US-Notenbank beflügelten die Preise. Am Abend wurde die Feinunze (rund 31,1 Gramm) in London für 1.554,15 US-Dollar gehandelt. Das waren 4,5 Prozent oder rund 53 Dollar mehr als am Vortag. Die US-Notenbank Fed hat weitere Maßnahmen zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise beschlossen.Sie erklärt sich jetzt bereit, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen, soweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...