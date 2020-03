Pyrolyx AG: chließung der Produktion und Aussetzung des Handels in AustralienDGAP-Ad-hoc: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Kursaussetzung/Sonstiges Pyrolyx AG: chließung der Produktion und Aussetzung des Handels in Australien23.03.2020 / 23:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Pyrolyx kündigt vorübergehende Schließung der Produktion und Aussetzung des Handels in Australien anDie Pyrolyx AG (ASX: PLX, Pyrolyx oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sie die Produktion in ihren Fabriken zur Rückgewinnung von Industrieruß (rCB) in Terre Haute, Indiana, USA, und Stegelitz, Deutschland, vorübergehend stilllegen wird. Mit dieser Maßnahme reagiert das Unternehmen auf die sich verändernde Gesamtsituationen durch die Ausbreitung von Covid-19 in den Vereinigten Staaten und Europa. Die vorübergehende Schließung wird als notwendig erachtet, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und ihrer Familien zu schützen und um die aktuellen Coronavirus-Richtlinien der zuständigen Behörden einzuhalten.Die Drosslung der Produktion gilt ab sofort. Voraussichtlich werden zudem zwei Fabriken mit Ende der Coronakrise geschlossen werden.Derzeit kann Pyrolyx noch nicht abschätzen, wie lange die Schließungen erforderlich sein werden und was dies für den Betrieb des Unternehmens bedeutet, aber die Situation wird weiterhin genau beobachtet.Aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit Covid-19, der damit verbundenen Auswirkungen auf die Pyrolyx AG wie der Dauer der notwendigen Produktionsschließungen haben Aufsichtsrat und Vorstand der Pyrolyx AG bei der australischen Wertpapierbörse ASX die Aussetzung des Handels der CDIs beantragt.Sobald die Folgen der Krise besser abgeschätzt werden können, wird PLX eine Mitteilung an die ASX senden und verlangen, dass die Aussetzung des Handels der CDIs aufzuheben.ENDEÜber Pyrolyx:Die Pyrolyx AG (WKN A2E4L4) ist weltweit führend bei der Gewinnung von rCB (Recovered Carbon Black) aus Altreifen. rCB wird sowohl zur Herstellung von Neureifen als auch im Kunststoff eingesetzt, Technische Industrie, Gummi- und Masterbatchindustrie.Die Aktien der Gesellschaft (ARBN: 618 212 267) sind an der Börse Düsseldorf notiert, sowie CDIs an der ASX (Australian Stock Exchange) unter dem Ticker PLX (ASX: PLX). Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrolyx.comKontakt:Pyrolyx AG, München, Deutschland Communications & IR EMail: ir@pyrolyx.com Büro: +49 89 21027-20023.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Landshuter Allee 8-10 80637 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 54558 310 E-Mail: info@pyrolyx.com Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1004855Ende der Mitteilung DGAP News-Service1004855 23.03.2020 CET/CEST