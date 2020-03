Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Umfragen und Big Data zeigen, dass chinesische Frauen 21 Minuten mehr Schlaf pro Nacht bekommen als MännerZum Anlass des Weltschlaftages 2020 wurde am 22. März das chinesische Whitepaper über Schlaf vom 21. März 2019[1] von Huami (NYSE: HMI) Amazfit herausgegeben, das eine umfangreiche Datenanalyse zu den verschiedenen Themen rund um Schlaf in China enthält. Im Einklang mit seiner gesundheitsorientierten Strategie und dem Anliegen einer hohen Schlafqualität stellte Amazfit auf der CES2020 die ZenBuds vor. Huami gewann mit seinem besonderen und innovativen Produktdesign auch den Red Dot im Rahmen des Red Dot Design Award 2020[2].Bericht zeigt: chinesische Frauen schlafen 21 Minuten mehr pro Nacht als MännerDas chinesische Whitepaper über Schlaf 2019 von Huami basiert auf Big Data zur Schlafgesundheit in einer Größenordnung von 10 Millionen[3] sowie auf über 100.000 Online-Fragebögen. Es analysierte und untersuchte die Schlafeigenschaften der Chinesen im Jahr 2019 aus mehreren Aspekten. Daneben ruft es die Öffentlichkeit auch dazu auf, der persönlichen Schlafgesundheit mehr Aufmerksamkeit zu widmen und gute Schlafgewohnheiten zu entwickeln.Dem Bericht zufolge sind die Schlafgewohnheiten chinesischer Frauen signifikant besser als die chinesischer Männer. So zeigen die Daten, dass Frauen im Durchschnitt jede Nacht 21 Minuten länger schlafen als Männer, um 23:40 Uhr einschlafen, also 23 Minuten früher als Männer, und 2 Minuten früher aufwachen als Männer. Der durchschnittliche Schlafwert der Frauen beträgt 83,5 Punkte, verglichen mit 81 Punkten bei den Männern. In punkto Schlafposition bevorzugen Männer die Rückenlage, während Frauen lieber auf der rechten Seite liegen.Für besseren Schlaf konzipiert, gewinnen die Amazfit ZenBuds den Red Dot AwardSeit ihrer Vorstellung auf der CES2020 haben sich die ZenBuds in der Branche einen Namen gemacht. Amazfit ZenBuds helfen Benutzern, den Alltagsstress abzubauen und den Druck oder Kampf um einen guten Schlaf zu erleichtern. Amazfit ZenBuds sind intelligente, geräuschdämpfende Ohrhörer, die speziell dafür entwickelt wurden, Entspannung und Schlaf zu bringen. Durch die Reduzierung von störenden Geräuschen und das Abspielen von entspannenden Geräuschen ermöglichen die Ohrhörer den Benutzern, sich von der Außenwelt abzuschirmen und leichter einzuschlafen. Die intelligente Schlafüberwachungsfunktion analysiert jede Nacht die Schlafqualität und hilft den Benutzern, gesunde Schlafgewohnheiten zu entwickeln.LÄRMBLOCKIERENDES IN-EAR-DESIGNDie ZenBuds schmiegen sich passgenau in die Ohren der Benutzer und verfügen über ein ergonomisches, schlafunterstützendes Design, das die Benutzer vor Außengeräuschen isoliert, ihnen eine störungsfreie Nachtruhe ermöglicht oder ihnen tagsüber hilft, sich zu entspannen und zu konzentrieren.LEICHT UND KOMFORTABELSicherer Sitz die ganze Nacht über, nur 1,78 g[4] pro Seite und ein komfortables und sicheres Design, sodass die Benutzer bequem schlafen und sich von einer Seite auf die andere legen können.BERUHIGENDE GERÄUSCHEKnowles Balanced Armature erzeugt entspannende und schlaffördernde Geräusche, die verschiedene Szenarien und natürliche Umgebungen imitieren, um den Benutzern zu helfen, Spannungen abzubauen und einen besseren Schlaf zu bekommen.INTELLIGENTE INTERAKTION UND ECHTZEIT-SCHLAFÜBERWACHUNGDie ZenBuds sammeln Daten über die Herzfrequenz, Körperposition und Bewegung der Benutzer und erstellen daraus einen Schlafqualitätsbericht[5], der den Benutzern hilft, ihren Schlafstatus besser zu kennen, Vorschläge für einen besseren Schlaf macht und ihnen hilft, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln.AUTO-STOPP-FUNKTION DANK SCHLAFERKENNUNGDie ZenBuds unterstützen die Tap-Steuerung und bieten eine beruhigende automatische Ausschaltfunktion mittels Schlaferkennung. Nach dem Einschlafen unterbrechen die Ohrhörer automatisch die Wiedergabe, sodass Benutzer die ganze Nacht über ruhig schlafen können.WEICH UND HAUTFREUNDLICHWeiche und hautfreundliche Silikonaufsätze, die beim Schlafen einen extrem hohen Tragekomfort bieten.AKKUKAPAZITÄT VON 8-12 STUNDEN [6]Die Ohrhörer verfügen über eine Akkukapazität von bis zu 12 Stunden[7] mit einer einzigen Ladung, wenn die Schlafüberwachung 3 Stunden nach dem Ende der Schlafmusik weiterläuft, und unterstützen eine Nutzungsdauer von 8 Nächten[8] bei Kopplung mit dem Ladegehäuse.IN-EAR-ALARMDiese sanfte Aufwachfunktion erzeugt einen allmählich lauter werdenden Alarmton, der im Ohr des Benutzers ertönt, damit er keine anderen Personen stört.Technische Daten Amazfit ZenBudsZeitpunkt der Markteinführung 2020, genaues Datum steht noch nicht festPreis USD 149,90Bluetooth-Version BT5.0 BLEWasserfest n/aMikrofon NeinAkkukapazität 8 bis 12 Stunden (>68 Stunden mit demLadeetui)Gewicht der Ohrhörer 1,78 gSensoren G-SensorMaterial der Umhüllung SilikonLautsprecher Knowles-TechnologieMerkmale Schalldämmendes Design,Herzfrequenzüberwachung, Schlafüberwachung,beruhigende Geräusche, WeckfunktionVerpackungsinhalt 1 Paar Ohrhörer, ein Ladegehäuse, 3 PaarSilikon-Ohrstöpsel (groß, mittel und klein),1 Ladekabel USB-A zu Typ C, 1App-Bedienungsanleitung[1] https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404484526402306487[2] Der deutsche RedDot Award ist eine internationaleIndustriedesign-Auszeichnung wie zum Beispiel auch der IDEA Award und IFDesign Award.[3] Basierend auf der MI Fit App[4] Jedes Ohrstück wiegt nur 1,78 g in Verbindung mit dem mittelgroßemOhrstöpsel.[5] In der Amazfit App[6] 8 Stunden: Tonwiedergabe läuft weiter, Schlaf- und Herzfrequenzüberwachungaus. 12 Stunden: Schlaf- und Herzfrequenzüberwachung ein. 