BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu den Auswirkungen der Corona-Krise:



"Krisen zwingen dazu, Dinge anders zu machen, neu zu denken. Sie fördern den Zusammenhalt. Ein gemeinsamer Feind, in diesem Fall glücklicherweise nicht ein anderes Land oder Volk, sondern das Virus, verbindet. Schweißt zusammen. Mobilisiert Energien. Krisen bringen wie unter einem Brennglas Schwächen, aber auch Stärken einzelner Menschen und Systeme hervor. Sie sind ein Charaktertest. Und Krisen können bewusster machen, was bewahrenswert und veränderungsbedürftig ist. Wenn die Krise überstanden ist, werden wir anders miteinander reden und uns anders begegnen. Vielleicht dankbarer für vieles, was bisher selbstverständlich erschien. Wirtschaftlicher Aufschwung. Rauschende Partys. Bewusster Genuss. Gesellschaft und Geselligkeit - und vor allem Freiheit - werden wieder ein Geschenk sein."/yyzz/DP/stw