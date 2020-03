Medienmitteilung 24. März 2020

BFW Holding AG hält 95.61% der Stimmrechte an bfw liegenschaften ag

bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) gibt bekannt, dass die BFW Holding AG, Frauenfeld, von zwei institutionellen Investoren insgesamt 891'114 Namenaktien Kategorie A der bfw liegenschaften ag erworben hat.

Durch die Übernahme dieser Aktienpositionen erhöht sich die aktuelle Beteiligung der BFW Holding AG auf 2'541'484 Namenaktien Kategorie A und 5'000'000 Namenaktien Kategorie B. Dies entspricht 95.61% der Stimmrechte und 89.79% des Aktienkapitals der bfw liegenschaften ag.

Damit hat die BFW Holding AG als Hauptaktionärin der bfw liegenschaften ag einen weiteren massgeblichen Schritt in Richtung Privatisierung der bfw liegenschaften ag sowie Dekotierung der Gesellschaft von der SIX Swiss Exchange vollzogen.

Kontaktpersonen:

bfw liegenschaften ag

Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld

Beat Frischknecht

Verwaltungsratspräsident und CEO

+41 52 728 01 01

beat.frischknecht@bfwliegenschaften.ch

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.