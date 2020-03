WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bezeichnet die Entwicklung am Montag als "herzzerreissend".Genf / New York / London - Mehr als 15'000 Tote und immer striktere Ausgangsbeschränkungen für rund 1,7 Milliarden Menschen rund um den Globus - weltweit breitet sich angesichts der Coronavirus-Pandemie zunehmend ein Gefühl von Panik aus. Inzwischen wurde das Coronavirus in 174 Länder nachgewiesen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus nannte die Entwicklung am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...