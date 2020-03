Wegen der Coronavirus-Pandemie findet diese aber ohne die Aktionäre statt, wie Nestlé am Dienstag mitteilte.Die Aktionäre können ihre Stimminstruktionen dem unabhängigen cmitteilen und sich von ihm an der GV vertreten lassen. Zudem sei auch die Vertretung durch Rechtsanwälte oder Notare möglich, heisst es in der Mitteilung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...