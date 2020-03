Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Weltweit sollen laut WHO mehr als 300.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sein, trotz der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in den USA hat sich Trump für einen teilweisen Neustart der Wirtschaft ausgesprochen und die Weltbank steht nach...

