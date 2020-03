NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 56 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem Abrücken des Modekonzerns von seinen Zielen für 2020 wegen der Corona-Krise habe sie ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr um 12 Prozent reduziert, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie 2020 senkte die Analystin um 40 Prozent./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 18:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 00:15 / GMT



ISIN: DE000A1PHFF7

