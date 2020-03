NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" belassen. Dass der Onlineportalbetreiber wegen der Corona-Krise Zahlungserleichterungen für Gewerbekunden beschlossen habe, sei der richtige Schritt in dieser schweren Situation, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn dies werde langfristig einen positiven Einfluss auf die Marktanteile haben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 20:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80

