Aufgrund der COVID-19-Pandemie erwartet der Vorstand der an der Wiener Börse gelisteten Signature AG, dass die Unternehmensziele für das laufende Geschäftsjahr 2020 voraussichtlich nicht erreicht werden können. Es seien seit Beginn des Jahres diverse in Aussicht gestellte Betreuungsmandate bis auf Weiteres verschoben und vereinbarte Zahlungen nicht geleistet worden, wie es heißt. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr 2020, ein in allen Bereichen sehr stark unter dem Vorjahr liegendes Ergebnis. Man habe ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen. Insbesondere die Fixkosten sollen signifikant gesenkt werden, darüber hinaus soll die Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 vorgeschlagen werden. Der Vorstand ...

