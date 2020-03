FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt von der Coronakrise gebeutelten Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Dienstag vorbörslich die marktbreite Erholung in den Schatten gestellt. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Papiere des Medienkonzerns, die zuletzt auf einem Tief seit 2009 angekommen waren, im Vergleich zum Xetra-Schluss um etwa 10 Prozent nach oben.



Als Kurstreiber neben der Markterholung vom Viruscrash galt, dass der italienische Konkurrent Mediaset seine Beteiligung über die spanische Tochter Mediaset Espana auf gut 20 Prozent aufgestockt hat. Einem Händler zufolge feuert dies die Spekulation um eine mögliche Übernahme an, die im derzeit tief gesunkenen Kurs nicht eingepreist sei./tih/mis

