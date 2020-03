"Wir müssen alles daran setzen, die Sammelstruktur für Altpapier in Deutschland aufrecht zu erhalten," erklärt BVSE-Geschäftsführer Thomas Braun mit Blick auf die Corona-Krise. Braun wies darauf hin, dass Europa im Ganzen zwar weiterhin einen hohen jährlichen Überschuss an Altpapier hat. Auch in Deutschland war bis vor kurzem mehr als genug Altpapier lieferbar. In der gegenwärtigen Krisensituation durch Covid-19 allerdings zeige sich bereits ein Rückgang der inländischen Sammelmenge. Dazu trägt auch die Schließung aller kommunalen Wertstoffhöfe bei. Zudem stößt der Import von Altpapier, auf den ...

