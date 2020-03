Frankfurt am Main (ots) - Die Management- und Technologieberatung ist wegen ihrer ausgezeichneten S/4-Dienstleistungen, innovativen SAP-Lösungen und hervorragenden Kundenreferenzen zu Gold avanciert.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat den Gold-Partnerstatus im SAP PartnerEdge-Programm erreicht. Dies ist ein deutliches Zeichen für den Erfolg der SAP-Diensteistungen von BearingPoint und seiner Kompetenz in der Zusammenarbeit mit SAP. BearingPoint erhielt den Gold-Partnerstatus aufgrund von vielen hervorragenden Kundenreferenzen, innovativen SAP-Lösungen und nach Qualifikation verschiedener Serviceberechtigungen in den Bereichen SAP Analytics, S/4HANA Cloud sowie SAP Ariba Solutions."Der Gold-Status ist ein Beweis für die erfolgreiche Partnerschaft mit SAP, einem Unternehmen, mit dem wir gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Die Auszeichnung zeigt nicht nur, wie stark unsere SAP-Services sind, sondern bringt auch viele Vorteile, die wiederum unseren Kunden zugute kommen", sagte Anton Weig, Partner bei BearingPoint und globaler Leiter SAP-Solutions. "Wir unterstützen unsere Kunden u.a. bei der Umstellung auf SAP S/4HANA und die SAP Cloud Plattform. So können wir gemeinsam Zukunft gestalten."Zu den Vorteilen der SAP Gold-Partner gehören die Möglichkeit zur Ramp-up-Teilnahme, der Zugang zu Roadmap-Prüfungen, zu den Executive Councils und zu Strategiesitzungen. BearingPoint hat außerdem frühzeitig Zugang zu den neuesten Produktfunktionen der SAP-Cloud-Lösungen und wird diese Vorteile für seine Kunden nutzen.Tobias Kirchner, Leiter Partnermanagement Großunternehmen, SAP Deutschland: "SAP PartnerEdge Gold-Partner wurden im Rahmen eines Punktesystems von uns für ihre Kompetenz und strategische Ausrichtung ausgezeichnet. Sie haben unternehmensweit einen hohen Leistungsstandard erreicht und eindrucksvoll bewiesen, dass sie unseren Kunden zu mehr Geschäftswert verhelfen. Die Partner werden jährlich umfangreich bewertet und erhalten den Gold-Status nicht allein aufgrund der Geschäftsleistung oder Größe ihres Kundenstamms."Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft; Business Services als zweiter Bereich bietet Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus; im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation und regulatorische Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.com (http://www.bearingpoint.com)LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint (http://www.linkedin.com/company/bearingpoint)Twitter: @BearingPoint_de Pressekontakt:PressekontaktAlexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/4555123