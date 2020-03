Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag unter anderem wegen deutlich anziehender US-Futures über Nacht zunächst nach oben gehen. Damit könnte sich an der Börse die jüngste Stabilisierung in dem seit 24. Februar andauernden Corona-Crash fortsetzen. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -2,10% etwa fünf Prozent höher taxiert bei 9.195 Punkten. Gestern hatte der Leitindex zwar 2,1 Prozent auf 8.741 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...