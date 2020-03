Die Wiener Börse wird am Dienstag zu Handelsstart mit deutlich positiver Tendenz erwartet. Gut eine halbe Stunde vor dem Auftakt tendierte eine Bankenindikation für den ATX um etwas mehr als 4 Prozent im Plus bei 1.958,47 Punkten. Am Montag war der heimische Leitindex um 8,37 Punkte oder 0,44 Prozent tiefer auf 1.880,82 Einheiten aus dem Handel gegangen und hatte sich damit etwas besser halten können, ...

