WELLINGTON (dpa-AFX) - Neuseelands Regierung hat seine weltweit gestrandeten Bürger aufgefordert, vorerst an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort für ihre Sicherheit zu sorgen. Für Heimreisen sei es nun möglicherweise zu spät. "Seit dem 18. März haben wir Neuseeländer, die sich im Ausland aufhalten, gewarnt, dass sich das Fenster für Heimflüge schließt. Eine Woche später ist es nun fast vollständig geschlossen", sagte Außenminister Winston Peters am Dienstag.



Das Beste sei nun, "an Ort und Stelle Schutz zu suchen". Er forderte betroffene Neuseeländer auf - insgesamt Zehntausende Menschen - sich an die Vorgaben örtlicher Behörden und der Weltgesundheitsorganisation WHO zu halten. Wem es noch möglich sei, der solle sich dringend selbst um einen Heimflug bemühen. Die Regierung werde die Durchführbarkeit von staatlichen Rückholaktionen prüfen. Garantien, dass diese zustande kämen, gebe es nicht, sagte Peters.



Zahlreiche Länder haben wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Grenzen dicht gemacht und Flugverbindungen gekappt. Reisebeschränkungen an Drehkreuzen wie Singapur, wo die Flughäfen den Transit von Ausländern nicht mehr zuließen, erschwere Neuseeländern die Rückreise besonders, sagte Peters.



Die Regierung in Berlin hat indes gemeinsam mit Reiseveranstaltern und der Lufthansa bisher rund 120 000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Deutsche zurückgeholt. Weitere Aktionen stehen an.



In Neuseeland hatte Premierministerin Jacinda Ardern jüngst die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie verschärft. Von Mittwoch an sollen Bars, Cafés und Geschäfte für den nicht dringend notwendigen Bedarf sowie Schulen einen Monat lang schließen. Supermärkte und Apotheken sollen geöffnet bleiben. Landesweit wurden in Neuseeland bis Dienstag 155 bestätigte Infektionen gemeldet./mcw/DP/fba