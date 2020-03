Es war ein absolutes Gemetzel auf dem Aktienmarkt in dieser Woche - es gibt keine anderen Worte dafür. Der australische Index S&P/ASX 200 Index begann die Woche am Montag mit 6.216 Punkten. Am Freitag lagen wir bei 5.539 Punkten. Alles in allem war es ein Rückgang von 11 % in einer Woche - genug, um den Investoren Angst zu machen. Es hätte auch noch schlimmer sein können - zu einem Zeitpunkt am Freitag war der Index um über 8 % eingebrochen und hatte zum ersten Mal seit 2016 die 5.000-Punkte-Marke ...

