FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Hersteller von Dampfgarern Rational hat seine Aktionäre am Dienstag durch ein negatives Wechselbad der Gefühle geschickt. Am Morgen hatte das Unternehmen den erst vor rund zwei Wochen abgegebenen, wegen der Corona-Krise vorsichtigen Ausblick für 2020 bestätigt, ihn dann aber in einer Mitteilung vom Vormittag zurückgenommen. Zur Begründung hieß es, dass die Corona-Auswirkungen auf 2020 momentan nicht vorhersagbar seien. Zudem soll nun die Höhe des Dividendenvorschlags von 10,70 Euro je Aktie überprüft werden.



Die Rational-Aktien drehten daraufhin ins Minus und fielen zuletzt um 6,02 Prozent auf 436,80 Euro, nachdem sie zum Handelsstart noch bis auf 525,50 Euro nach oben geschnellt waren./mis

