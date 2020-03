Guten Morgen, der DAX zeigte sich am Vortag sehr volatil und pendelte in einer Spanne von 600 Punkten. Der Index erreichte im Tageshoch 9.071 Punkte, ging aber schließlich bei 8.741 Punkten aus dem Handel. Ein Abschlag von 2,10%. Es bildete sich eine bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. In Folge der Interventionen der Notenbanken und der Finanzhilfen der Bundesregierung kann der DAX vorbörslich aber erneut deutlich ansteigen und notiert aktuell im ...

