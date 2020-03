München (ots) - Disney+, der mit Spannung erwartete Streaming-Service von The Walt Disney Company, startet heute in UK, Irland, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz. In Frankreich wird Disney+ am 7. April starten. Um in der aktuellen Situation das reibungslose Funktionieren der Breitbandinfrastruktur bei der erhöhten Verbrauchernachfrage durch Disney+ sicherzustellen, wird der Streaming-Service zum Launch die Nutzung der gesamten Bandbereite um mindestens 25% senken.Mit über 500 Filmen, mehr als 350 Serien und 25 exklusiven Disney+ Originals sowie tausenden TV-Episoden von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und vielem mehr ist Disney+ ab sofort das neue Streaming- Zuhause für zahlreiche der weltweit beliebtesten Geschichten."Der zeitgleiche Launch von Disney+ in sieben Ländern markiert einen neuen, großen Meilenstein für uns", sagt Kevin Mayer, Chairman of Walt Disney Direct-to-Consumer & International. "Als neues Zuhause von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, und National Geographic bietet Disney+ höchste Qualität und wundervolle Geschichten, die die Fans von unseren Marken erwarten. Das alles ist jetzt umfassend, unbegrenzt und bequem auf Disney+ zu finden. Wir hoffen sehr, dass wir mit Disney+ in diesen schwierigen Zeiten für etwas Abwechslung sorgen können."Zum heutigen Start können sich Abonnenten auf Folgendes freuen: Die von Kritikern gefeierte Serie "The Mandalorian" des ausführenden Produzenten Jon Favreau; "High School Musical: Das Musical: Die Serie", eine kreative, moderne Adaption der Erfolgs-Franchise in einem neuen Doku Look-and-Feel einschließlich eines Soundtracks, der sowohl neun neue Original-Songs als auch eine Hommage an die beliebten Songs aus dem ursprünglichen Film enthält; "The World According to Jeff Goldblum", eine Dokumentationsserie, die die wundervolle und oft erstaunliche Alltagswelt humorvoll unter die Lupe nimmt. Darüber hinaus wird es eine zeitlose Neuverfilmung des 1955 erschienenen Disney Animationsklassikers "Susi und Strolch" geben. Weitere Disney+ Originals, die neben vielen anderen Serien zum Start verfügbar sind: "Zugabe!" - von der ausführenden Produzentin Kristen Bell, "Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin" - kreiert von Ilana Peña ("Crazy Ex-Girlfriend"), die außerdem gemeinsam mit Gina Rodriguez ("Jane the Virgin") als Produzentin verantwortlich zeichnet, "Die Imagineering Story" - eine 6-teilige Dokumentation, die eine Gruppe von außergewöhnlichen Kreativen begleitet, die die Magie der Disney Parks zum Leben erwecken. Zudem gibt es die Pixar Kurzfilm-Kollektionen "Forky hat eine Frage" und "SparkShorts".Disney+ ist darüber hinaus das neue Streaming-Zuhause der Kult-Animationsserie "Die Simpsons", die mit 30 Staffeln und mehr als 600 Folgen erstmalig auf einen Schlag abrufbar ist. Staffel 31 wird später in diesem Jahr verfügbar sein.Streame überall und zu jeder ZeitAbonnenten wird es zum Start möglich sein, das Disney+ Erlebnis auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, einschließlich Spielekonsolen und Smart TVs. Den Nutzern wird ein werbefreies Sehvergnügen auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig geboten, zeitlich unbegrenzte Downloads der Inhalte, personalisierte Empfehlungen und die Möglichkeit, bis zu sieben personalisierte Profile anzulegen. Darüber hinaus haben Eltern die Möglichkeit, Kinder-Profile zu erstellen, die einfach zu bedienen sind und kindgerechte Inhalte bieten.Konsumenten können sich für Disney+ entweder direkt oder über In-App Käufe der folgenden Plattformen und Geräte anmelden:- Amazon (Fire TV Geräte, Fire TV Edition Smart TVs und Fire Tablets)- Apple (iPhone, iPad, iPod touch und Apple TV sowie komplett integriert inder Apple TV App; Konsumenten können sich für Disney+ via In-App Kaufanmelden)- Google (Android Phones, Android TV Geräte, Google Chromecast und Gerätemit integrierter Chromecast-Technologie)- LG Smart TVs mit webOS- Microsoft (Xbox One)- Samsung Tizen Smart TVs- Sony / Sony Interactive Entertainment (Android-basierten Sony TVs undPlayStation®4) Durch einen umfassenden Vertriebsplan und diverse strategische Kooperationen ist Disney+ auch über mehrere führende Anbieter in Europa mit regionalen Kooperationen erhältlich:- Deutsche Telekom in Deutschland- O2 in UK- Telefónica in Spanien- TIM in Italien- Canal+ in Frankreich (ab dem 7. April) Diese Anbieter haben die Möglichkeit, das Disney+ Angebot als Kombipaket mit bestehenden Tarifen zu bündeln oder ihren Abonnenten als Zubuchoption anzubieten. Die Ausgestaltung der Angebote variiert dabei von Land zu Land.Disney hat auch einen Vertriebsvertrag mit Sky abgeschlossen, der Disney+ in Großbritannien und Irland bei Sky Q verfügbar macht, gefolgt von NOW TV in den kommenden Monaten.Der Preis zum Launch von Disney+ wurde bereits für 6,99 EUR im Monat und 69,99 EUR im Jahr bestätigt. Nach dem Start von Disney+ in den ersten europäischen Ländern, folgt als nächstes Frankreich am 7. April und weitere westeuropäische Länder, darunter Belgien, Skandinavien und Portugal, im Sommer 2020.Um weitere Informationen über den Service zu erhalten und sich bei Disney+ anzumelden, besuchen Sie DisneyPlus.com.Für den Kundenservice möchten wir Abonnenten gerne dazu auffordern, das Hilfe-Center unter help.disneyplus.com aufzusuchen. Hier erhalten sie Antworten auf die häufigsten Fragen sowie Anleitungen, die ihnen die Navigation auf Disney+ erleichtern.Eine Übersicht mit zahlreichen Highlights, die ab Markteinführung verfügbar sind, finden Sie unter dem nachfolgenden Link: Disney+ Content-ÜbersichtBild- & Textmaterial finden Sie unter: https://dtcimedia.disney.com/disney-plus und www.disney-content.de (http://www.disney-content.de)https://www.youtube.com/watch?v=QAL070XS0pkFür Rückfragen & weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.Über Disney+Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Der Bereich "Direct-to-Consumer and International" (DTCI) der Walt Disney Company bietet Disney+ ein werbefreies Programm auf den meisten internetfähigen Endgeräten an mit einer Vielzahl von Spielfilmen, Dokumentationen, Live-Action- und Animationsserien sowie Kurzfilmen. 