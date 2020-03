2019 erreichte der Umsatz der Unternehmensgruppe Faller Packaging 145 Mio. Euro. Knapp drei Viertel davon erzielte der Anbieter in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Im ungarischen Debrecen besitzt das Unternehmen seit Ende vergangenen Jahres einen neuen Produktionsstandort, um die dortige Kundschaft künftig noch zielgerichteter zu unterstützen. 2019 hat der Hersteller 8,7 Mio. Euro in die eigene Fertigung investiert.

Neue Produktion für Klein- und Kleinstmengen

Auch in Deutschland hat sich der Pharma-Verpackungshersteller breiter aufgestellt: Anfang des Jahres lief die Produktion beim neuen Tochterunternehmen PackEx in Worms an. Dieses ist auf die kurzfristige und kostengünstige Herstellung von Faltschachteln in Klein- ...

