BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat wird wegen der Corona-Krise in dieser Woche zu zwei Sondersitzungen zusammenkommen. Die Länderkammer berät am Mittwoch um 10 Uhr über den Regierungsentwurf für den Nachtragshaushalt. Die Bundesregierung will 156 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen, um die finanziellen Hilfsmaßnahmen abzusichern.

Der Bundesrat kann zu dem Nachtragshaushalt für dieses Jahr Stellung nehmen. Der Bundestag wird den Etat dann voraussichtlich ebenfalls am Mittwoch in erster, zweiter und dritter Lesung verabschiedet.

Am Freitag wird der Bundesrat ab 11 Uhr über die Gesetze des Corona-Pakets debatieren, die zuvor vom Bundestag beschlossen wurden. Auch sollen andere Vorlagen beraten werden, die eigentlich für die reguläre Sitzung am 3. April 2020 vorgesehen waren. Dieser Termin wird nun entfallen.

