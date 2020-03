Es war eine bemerkenswerte Pressekonferenz, in der US-Präsident Donald Trump davon sprach, dass die Lösung nicht schlimmer sein darf als das Problem selbst. In der er auch davon sprach, dass eine Wiedereröffnung der USA bald erfolgen soll und dass man zwei Dinge gleichzeitig tun könne: die Verbreitung des Virus verlangsamen und gleichzeitig das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in den USA wieder hochfahren. Wie das geschehen soll, blieb allerdings offen. Der US-Präsident gab seinen Gesundheitsexperten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...