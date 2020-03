Der PMI für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone erreicht im März 44,8, gegenüber 39,0 erwartet - Der PMI für Dienstleistungen in der Eurozone erreicht im März 28,4 gegenüber 39,0 erwartet - Die Aktivität des verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone hat sich in diesem Monat verschlechtert und blieb im Schrumpfungsgebiet, wie die jüngste Umfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...