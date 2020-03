Der chinesische Batteriezellen-Hersteller CATL will über eine Kooperation mit dem Ladestationen-Betreiber Baicheng New Energy in den Markt für Ladelösungen einsteigen. Das geplante Joint Venture soll den wachsenden Lademarkt in China erschließen. Das Anfang März gegründete Gemeinschaftsunternehmen namens Shanghai Kuaibu New Energy Technology, an dem CATL einen Anteil von 49 Prozent hält, verfügt über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...