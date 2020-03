Die Fed kündigte gestern unbegrenzte Käufe von Anleihen an, um weite Teile des US-Finanzsystems zu stützen. Viele Kreditnehmer geraten aufgrund der Corona-Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten. Laut FOMC sollen in dieser Woche Staatsanleihen für 375 Milliarden USD und Hypothekenpapiere für 250 Milliarden USD gekauft werden. Die Maßnahmen gleichen den unmittelbaren wirtschaftlichen Schaden nicht aus, sind jedoch entscheidend für eine spätere konjunkturelle Erholung. Der US500 konnte sich gestern nicht ...

