BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als ein Dutzend europäischer Ökonomen haben angesichts der Coronavirus-Pandemie eine Kreditlinie des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM für alle EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagen. "Europa braucht eine gemeinsame wirtschaftspolitische Antwort auf die Corona-Krise", kommentierte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, den Vorschlag der 13 Ökonomen am Dienstag. Mit einer sogenannten Covid Credit Line würden sich die Risiken für die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität aller EU-Länder effektiv verringern lassen. "Das schafft Solidarität und begrenzt den wirtschaftlichen Schaden für alle EU-Mitgliedsländer", erklärte Fratzscher.



Über die derzeit diskutierten Corona-Bonds äußerte sich Fratzscher skeptisch. "Die derzeit diskutierten Eurobonds wären zwar ein ebenfalls effektives Mittel. Im Gegensatz zur Kreditlinie könnten Eurobonds aber nicht schnell genug eingeführt und wirksam werden."



Corona-Bonds sind von EU-Institutionen ausgegebene gemeinsame Anleihen. Durch die sogenannte No-Bailout-Klausel in den EU-Verträgen ist die Haftung der EU und einzelner Mitgliedstaaten für Staatsschulden anderer Mitglieder aber eigentlich ausgeschlossen. Die Debatte über zusätzliche wirtschaftliche Maßnahmen wird am Dienstagabend in der Eurogruppe und am Donnerstag in einem Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs weiter geführt./sb/DP/mis